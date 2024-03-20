CHP'li Ahmet Akın: PKK'ya ve onun yolundan giden şerefsizlere yakın değilim CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ahmet Akın, partisinin DEM Parti ile ittifakına göndermeler yapıp, sert sözlerle tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçimden dolayı siyasi arena hareketli...

Yerel seçim çalışmaları sürerken, bazı partiler ittifaklarla ilerliyor.

Bu partilerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi...

Mayıs genel seçimlerinde kapalı kapılar arkasında yapılan CHP-Kandil ittifakı, yerel seçimlere gidilirken açık bir hal aldı.

Seçimden sonra HDP ismini DEM yapan PKK'nın siyasi uzantısı parti adeta CHP ile bütünleşmiş durumda.

Kent uzlaşısı adı altında DEM'in adaylarına destekler başladı

'Kent uzlaşısı' adı altında ittifaka gidilirken başta İstanbul'un ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde ortak aday çıkartıldı.

Bu ortalığa tepkiler sürüyor

CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM ile ittifak yapmasına ise partililerden sert tepkiler geliyor.

Bu tepkiyi, ilk olarak CHP'nin Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Köksal gösterdi.

Yeni tepki: Ahmet Akın'dan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, seçmenlerle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada, "Milletin bayrağına, vatanına, şaşırmış, kudurmuş bir şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman için yakın olmadım. Biz vatanın, bayrağın, memleketin ne olduğunu biliyoruz." diyerek isim vermeden DEM Parti'yle olan ortalık için sert tepki gösterdi.