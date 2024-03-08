Burcu Köksal'ın DEM Parti sözleri ittifakı karıştırdı! Özgür Özel'den yeni açıklama DEM Parti ile ittifakı desteklemesi nedeniyle hem Özgür Özel'den hem de Ekrem İmamoğlu'ndan tepki alan CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal tavrının net olduğunu söyledi. CHP içinde büyüyen 'DEM Parti' krizine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Kandil'in "Koşulsuz CHP ile ittifak kurun" talimatı ile hareket eden DEM Parti, kamuoyuna açıklamasa da CHP ile yurt genelinde pazarlıklarını hızlandırdı.

CHP, İstanbul'da 'kent uzlaşısı' adıyla DEM Parti ile iş birliğine gitti.

Kapalı kapılar arkasında yapılan ittifak gün yüzüne çıkarken, dün söylenen bir söz ittifakı karıştırdı.

CHP'de yeni bir kriz ortaya çıktı.

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan DEM Parti'yle ittifak yapan partisine destek gelmedi...

"DEM Parti hariç tüm partilere kapı açık"

Burcu Köksal, belediyeyi kazandıktan sonra makamının kapılarını DEM Parti hariç tüm partilere sonuna kadar açacağını söyledi.

Bunun üzerine hem parti karıştı hem ittifak...

DEM kızdı, Özel 'sürçülisan oldu' dedi

Gündem olan açıklamalar ise DEM Parti'yi kızdırdı.

Uşak'ta konuşan Özgür Özel, apar topar Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalıştı.

CHP Lideri Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için "Sürçülisan oldu." dedi.

İmamoğlu ise direk kapıyı gösterdi

Köksal'a bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, Köksal'a isim vermeden kendisine başka parti bulmasını söyledi.

Köksal: Tavrım net

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal'dan yeni bir açıklama geldi.

Tavrının net olduğunu vurgulayan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim

Özgür Özel: Önümüze bakıyoruz

Köksal'dan yapılan son açıklamayla CHP ile ittifak ortağı DEM Parti'nin arası iyice açıldı..

Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

Afyon meselesi şöyle. Afyon'da konuşmada aracın içindeydim. Pek yukarıda ne konuşulduğunu duyabilecek durum olmuyor. Can kulağı ile dinleseniz anlarsınız da! Sonradan seslendiler çıktık, konuşmamızı yaptık. Gayet güzel mitingti. Burcu hanım ilinde tam bir mutabakatla adaylaştı. Grup Başkanvekili olduktan sonra tanırlılığının ve popülaritesi iyice arttı. Meclis açıksa Meclis'tedir. Kapalı ise Afyon'dadır. Hep Afyon'u konuşur.



Üslubu nettir, serttir, iktidar açısından tahrip edicidir. Afyon'da CHP'nin genel mutabakatı var. Ayrıca Burcu Hanım Afyon'da Cumhur İttifakı'ndan çok oy alıyor. O ifadeyle ilgili bugün kendisi basın toplantısı yaptı. İfadeyi masaya yatırırsanız, satır satır okursanız, Mehmet Akif Bey gibi objektif gözle bakarsanız.

"Kendisini aradım 'böyle bir ifadeye ne gerek var' dedim"

Kendisine telefonda sordum. 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' dile. O da 'Başkanım burada şöyle ifade var belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler'. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedi. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi. Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu 'Benim DEM'le ittifakım yok'. Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı.

"Bizim Afyon'da DEM'le iş birliğimiz yok"

Bugün Burcu Köksal 'kapım hepsine açık olacak' diyor. Bizim halkçı belediyecilik taahhütnamesi vardı. Mal varlığını açıklayacağım, hayvan haklarına saygılı olacağım, gençliğin talepleri var diye. Burcu Hanım paylaştı "Vatandaşların etnik köken, inanç ve farklılıklarından ötürü dışlanmasına izin vermeyeceğim" diyor. Ama şunu da doğru bulmam. Ben de AK Partili, MHP'li belediyeleri ziyaret ettiğim oluyor. Deprem konusunda iyi hizmetleri olan AK Partili belediye başkanlarına 'kahvenizi içeceğim' diyorum. Benim belediye başkanım AK Partili, MHP, İYİ Partili ya da DEM'li biri ziyaret etmek isterse 'Bu partinin kapıları sana kapalı' diyemez.



Bizim Afyon'da DEM'le işbirliğimiz yok. Bizim DEM'le olan süreci, sırf Afyon'da Burcu'yu sıkıştırmak için, bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış. Açıklama dün öğle saatlerinde oldu, akşam alevlendi. Ertesi gün bir tivit attı. Bugün de basın toplantısı yaptı. Daha hızlı olabilir.

"Ekrem Bey net tavrını ortaya koymak istemiştir, biz önümüze bakıyoruz"