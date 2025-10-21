CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

"BU NAMUSSUZLARLA NAMUSLULARIN MÜCADELESİ"

Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde partililere seslenen Başarır, "Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi." demişti.

Başarır ayrıca, "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Başarır'ın bu sözleri, büyük tepki çekti ve sosyal medyadan tepki yağdı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başarır'ın bu sözlerinin ardından Adalet Bakanı Tunç, Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığını bildirdi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: