Belediye Başkanı Battal İlgezdi, maaşını alamayan bir işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna öfkelenerek, "Sana mı soracağım" yanıtını verdi.

Ataşehir Belediyesi bu kez maaş alamayan işçilerle gündem oldu.

Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı.

Tutanak tutma tehdidi

Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine içiler haklı bir eyleme imza attı.

Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi.

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

İşçinin sorusuna öfkelendi

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı.

Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi öfkesine hakim olamadı.

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçilerden protesto VİDEO



"Sana mı soracağım"

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.