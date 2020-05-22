CHP'li Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, tutuklandı.

İzmir'de ezan sistemine girildikten sonra minarelerden Çav Bella dinletildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştı.

KARAR ÇIKTI

Hakim karşısına çıkarılan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'DEN KINAMA

Bu karara CHP'den ilk tepki geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter'dan "İzmir adliyesine hiç yakışmadı. Banu Özdemir’i kurban seçtiniz. Camilerden İzmir’de müzik yayını yapan alçaklar kim? Telsiz frekanslarını kim kullanıyor? Neden onlar yakalanmıyor da bu aczi soran Banu Özdemir tutuklanıyor. İzmir adliyesine kimler baskı yapıyor? Adliye trol yönetimine mi geçti? İnfial müzik yayınına değil de Özdemir’e mi?" ifadelerini kullandı.