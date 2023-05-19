CHP'li başkan depremzedelere nefret kusunca görevinden oldu

İHA

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yankıları sürüyor.

Cumhur İttifakı, tarihin en önemli seçimlerinden zaferle ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon fark attı.

Sonuçlar, adayların yüzde 50+1 oranına ulaşmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Adaylar bir kez daha hummalı çalışmalara başlarken, muhalif seçmen de hazımsızlık sürüyor.

Öyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde açık ara önde olması CHP'li seçmeni rahatsız etti.

Bunun üzerine sosyal medya hesapları üzerinden depremzedelere yönelik kin ve nefret dolu paylaşımlar geldi.

Bu isimlerden biri de Çanakkale'de CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri hedef alan bir paylaşım yapan Doğan, büyük tepki topladı.

Bunun üzerine tepkilere son vermek adına yapılan toplantıda görevden alınmasına ve disipline sevk edilmesine karar verildi.

Yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

Ayza'nın Anneler Günü hediyesi bu. Buna iyi bakın 2 aydır çocuklarıma doğru düzgün ilgilenemedim. Hangi dersten hangi konuyu işlediler takip edemedim. Sabah çıktım gece yarısı eve girdim sırf gelecekleri güzel olsun diye bütün çocukların. Baharı getireceğiz bayramlarını geri getireceğiz diye söz verdik. Siz ne yaptınız? Aldığınız 3 kuruş maaş kesilecek, haram yediğiniz paralar kesilecek korkusuyla yine gittiniz bu haram çetesine oy verdiniz. Onların yalanlarına inandınız. Hiç kimse yakınmasın, hiç kimse ağlamasın. O deprem bölgesinde bizim belediyelerimiz olmasa ne yapacaktınız? Sizinkiler çadır satıp yardımları seçim için cukkaladılar. Hala akıllanmadınız. Çiftçi ağlamasın, okullar dersler boş, çocuklar boş demesin.



Aldınız bir seccade bir HDP göz göre göre kimin ne yediğiniz bile bile oy verdiniz. Sırf zenginliğinize zenginlik katmak için 1000 TL verip mağdur insanları kandırdınız. Biz size hakkımızı helal eder miyiz? Vallahi etmiyorum, billahi etmiyorum. Beter olun aç geberin. Benim de çocuklarımızın da hakkı size helal değil. Siz bir şeyleri anladığınızda gerçekleri gördüğünüzde o heybeden gelen haram paralarınız kesildiğinizde önce siz saldıracaksınız bunlara. Ayağımıza geleceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Vallahi size sümüğümü atmam. Köpek gibi pişman olduğunuz günleri görmek dileğiyle. Beter olun hep birilerine muhtaç olun pisliğinizde boğulun.