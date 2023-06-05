ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 buçuk milyon oy fazlasıyla kazandığı seçimin yankıları hala devam ediyor.

Seçim yenilgisini atlatamayan CHP'liler, kendilerini teselli etmenin yollarını arıyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bugün CHP İzmir İl Binasında basın toplantısı düzenleyerek 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecine ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük desteğin İzmir'den geldiğini söyleyen Aslanoğlu, seçim sonuçlarına İzmir'den bakmayı tercih etti.

Seçim sürecinde yapılanları anlatarak konuşmasına başlayan Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy Erdoğan’ın aldığı oydan yaklaşık 1 milyon 20 bin fazladır. Bu şu demek, eğer seçim sadece İzmir’de olsaydı bu seçim açık ara bir sonuçtu ya da sadece İzmir’de olsaydı İzmir’de 1 milyon 19 bin 999 İzmirli Kemal Bey’e oy vermeseydi bile Kemal Bey bu seçimi kazanırdı.