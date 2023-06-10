CHP'li belediye Fethiye'ye cami yaptırıyor

ANKA

Turizmin en gözde yerlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesine yapılması planlanan caminin temeli atıldı.

Temel atma törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Demokrat Parti Fethiye İlçe Başkanı Osman Kandönmez, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Karaca şu ifadeleri kullandı:

Bugün cami temel atma töreni için toplanmış bulunmaktayız. Caminin maliyeti bize 3 milyon TL’nin üzerinde olacak. Sağlık Evi’ni de hayırseverler yaptırıyor. Yer tahsisini ise Fethiye Belediyesi yaptı. Açılan yollar dökülen asfaltlarla birlikte toplamda bugünün fiyatıyla 7 milyon TL yatırım yapıldı.



Nif’de 21 milyon, Üzümlü’de ise 50 milyon TL şu an için yatırım yaptık. Yapacak olduğumuz fabrika ise 20 milyon liraya yapılacak. Genel olarak ise bu bölgeye 100 milyon TL yatırım yaptık. Bölgeden alınan vergi ise 4 milyon TL. Bu durum da bölgemize ciddi bir yatırım yapıldığının bir göstergesidir. Genelde bakıldığında 1 milyar 300 bin TL yatırım yapıldı. Yatırımlarımız devam edecek.