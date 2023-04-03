CHP'li belediyede bir terör sevicisi daha! Ufuk Emre Bektaş'ın TSK’yı suçlayan paylaşımları ortaya çıktı CHP Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Ufuk Emre Bektaş’ın, Türk askerini katliam yapmakla suçladığı paylaşımları gündem oldu.

ensonhaber.com

CHP'li belediyelerde çalışan ya da meclis üyesi olan isimlerin terör örgütlerine destekleri bitmiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyede DHKP-C'li teröristlerce şehit edildiği sırada makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, gündem olmuştu.

Söz konusu paylaşımına, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu düşen Yıldız, cezaevini boylamıştı.

PKK sempatizanı CHP meclis üyesi

Bunun üzerine CHP'li belediyelerdeki isimlerin, geçmişte yaptığı paylaşımları mercek altına alındı.

Beklenildiği gibi bir isim daha ön plana çıktı.

CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın, PKK seviciliği yaptığı sosyal medya paylaşımları gün yüzüne çıktı.

PKK'yı savunan Bektaş'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) katliam yapmakla suçlayan paylaşımları dikkat çekti.

TSK'ya katliam suçlaması

Bektaş bir paylaşımında, "Asker, Dersim'de Alevilerin kutsal mekanını bombaladı." ifadelerini kullanırken, bir diğer paylaşımında ise, "Bir insan neden dağa çıkar? sorusuna en güzel yanıtı TSK bu katliamla vermiş oldu. Umarım anlamışsınızdır." cümlelerine yer verdi.

Son olarak 2016 yılında da şu paylaşımı yaptı:

"Cizre'de yapılan terör eylemi neden gerçekleşti? Çünkü aşk bodrumda yaşanıyordu. Neden-sonuç ilişkisi. Savaşın kirli yüzü. Lanet olsun."