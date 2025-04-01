CHP'li belediyeler Ekrem İmamoğlu için paylaşım yapmayan komedyenin gösterilerini iptal etti

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CHP'de gündem boykot ve hedef gösterme...

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından başlayan sokak olayları yerini boykota bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla milli markalar bokyot edilmeye başlandı.

Sosyal medyada ise tam bir cadı avı var...

HEDEFTE SOKAK OLAYLARINA DESTEK VERMEYEN ÜNLÜLER VAR

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermeyen, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler hedefte.

Bu isimler, kullanıcılar tarafından tek tek ifşa edilip hedef gösteriliyor.

Kiminin ise konser ve gösterilerinin iptal edilmesi için kurum ve şirketler mesaj yağmuruna tutuluyor.

Bu kapsamda hedef alınan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni ve komedyen Gökhan Ünver...

GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLİYOR

Ünver olaylara destek paylaşımı yapmadığı için adeta lince uğradı.

Yürütülen kampanya kapsamında yüzbinlerce takipçi kaybeden Ünver'in gösteri etkinlikleri de tek tek iptal ediliyor.

3 CHP'Lİ BELEDİYE GÖSTERİLERİ İPTAL ETTİ

İptal edilen gösterilerin tamamı ise CHP'li belediyeler tarafından organize edilen etkinlikler.

Bu kapsamda hedefteki Ünver'in İstanbul'da CHP'li Avcılar ile Küçükçekmece ve Bodrum belediyelerindeki gösterileri büyük baskı nedeniyle iptal edildi.

Belediyelerce iptal duyuruları sosyal medya hesaplarından yapıldı.