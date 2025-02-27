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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Beykoz Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar'ın ardından Belediye Başkanı Alaattin Köseler de gözaltına alındı.

Haberi CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, sosyal medyada paylaştığı not ile duyurdu.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.

Beykoz Belediyesi'ndeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

KÖSELER İLE 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen dosya kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alaattin Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.