CHP'li Bülent Tezcan: Yeni bir liderlik ihtiyacı var Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan CHP'li Bülent Tezcan'dan da 'değişim' açıklaması geldi. Tezcan, "13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" dedi.

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Seçim sonuçları nedeniyle ortaya çıkan tablo CHP'yi karıştırdı.

Bir seçim daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP tabanından istifa sesleri yükseldi.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamak için direnmeye devam ediyor.

Partililere yerel seçim sonrasını işaret ederek zaman kazanan Kılıçdaroğlu'na ise neredeyse hemen hemen her gün değişim çağrıları yapılıyor.

Bu kez de bu çağrı CHP liderine çok yakın bir isimden geldi.

Bu kez değişim çağrısı Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimden geldi

Kılıçdaroğlu'nun yıllardır A takımındaki isimlerden olan Bülent Tezcan, seçim sonuçlarının ardından diğer üyelerle birlikte istifasını sunarak yeni MYK'da yer almadı.

Seçimleri kaybettiklerini söyleyen Tezcan hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmenin mümkün olmadığını ifade ederken, aksi taktirde bundan sonraki seçimleri kazanamayacaklarını söyledi.

"13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı"

Kararlı ve radikal bir dönüşüm için çağrı yapan Tezcan seçim sürecinde beklentinin yüksek olduğunu bu durumun kaybedince büyük travmaya yol açtığını belirtti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi yürüyemeyiz"

Tezcan şunları söyledi:

”Mesele bir suçlu ya da sorumlu arayışı değil. Sorunu bulup çözmemiz gerek. Bu çerçevede hepimiz kusurlu olabiliriz. Yüzde 50 kusurlu, yüzde 50 kusursuz olabiliriz. Mesele sorun nerede? Geçmişte nerede hata yapıldı meselesi orada önem taşıyor. Ama şimdi gelecekle ilgili şu çok somut ve herkes bunu söylüyor: Hiçbir şey olmamış gibi yürüyemeyiz. Ve bu süreçte önümüzdeki dönemde yeni yol haritası çizmek lazım. Şimdi bu yol haritası sadece taktiksel sorunları çözmeye mi odaklanacak. Yoksa parti stratejik olarak yeniden yapılanacak mı?”

"Yeni kapasite ikmali için önce yeni liderlik ihtiyacı var"

Tezcan son olarak eski kurmayların artık kapasitesinin sonuna geldiklerini belirterek ”Yeni kapasite ikmali için önce yeni liderlik ihtiyacı var. Onu bir kere net söylememek, etrafından dolanmak demektir” dedi.