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    CHP’li Bülent Uygur, partisinden istifa etti

    Bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşımı yoğun tepki alan CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:00
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    CHP’li Bülent Uygur, partisinden istifa etti

    CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un, sosyal medya hesabı üzerinden bir kadının fotoğrafını kullanarak zeytinyağı fiyatlarına dikkat çektiği paylaşım yoğun tepki aldı.

    “KIVRIMLARI MUHTEŞEM”

    Uygur, paylaşımında, “Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve ‘0’ asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)” ifadelerini kullandı.

    CHP’li Bülent Uygur, partisinden istifa etti #1

    “GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM”

    Bu paylaşım sonrası çok sayıda kişi meclis üyesine tepki gösterdi.

    Tepkiler sonrasında Uygur, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Uygur, “Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti listesinden girdiğim, ittifakın devamı için CHP Meclis üyesi olarak devam ettiğim ve 3 yıldır güzel dostluklar edindiğim CHP üyeliğinden sürecin getirdiği sorumluluklar ve gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum.” dedi.

    CHP’li Bülent Uygur, partisinden istifa etti #2


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