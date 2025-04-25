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Haber Merkezi

İstanbul'da 6.2'lik deprem meydana geldi.

Deprem sonrası vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı.

Deprem sırasında herhangi bir binada yıkım olmadı ancak bazı binalarda ufak tefek hasarlar meydana geldi.

Belediyede hasar olup olmadığını anlamak isteyen CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise ilginç bir yönteme başvurdu.

ELİYLE DUVARLARI KONRTOL ETTİ

İstanbul'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Paylaşılan görüntülerin altına sosyal medya kullanıcıları, eleştiri dolu yorumlar yaptı.

Elindeki fenerle belediyede gezen Akgün, duvarları kontrol ettikten sonra dışarı çıktı.