CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Türkiye Avrupa medeniyetini yakalayamaz CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türkiye ile diğer ülkeleri kıyaslarken tepki çeken ifadeler kullandı. Akgün, “Türkiye 250 yıl sonra bile Avrupa medeniyetini yakalayamaz. Mercedes yapmaya, en iyisini yapmaya genetik olarak müsait değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Vatandaşlar 5 gün sonra sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.

Siyasi partiler ve adayların çalışmaları da seçime sayılı günler kala epey sıklaştı.

Son olarak CHP'li Büyükçekmece Belediye başkanı Hasan Akgün'ün katıldığı bir toplantıda söylediği sözler tepki çekti.

CHP'li Başkan Akgün, toplantıda Türk milletine yönelik mesnetsiz ifadeler kullandı.

Türk milletine yönelik tepki çeken ifadeler: 250 bin yıl sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz

Hasan Akgün, katıldığı bir toplantıda "250 bin yıl sonra dahi Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız." sözlerini sarf etti.

O esnada bir vatandaş, Akgün'ün ifadelerine sessiz kalmadı.

Vatandaş, Hasan Akgün'e "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" diye sordu.

"Aşağılıyor tabii..."

Akgün, vatandaşın sorusuna ise ABD ve Güney Kore'yi Türkiye ile kıyaslayarak yanıt verdi.

Akgün, "Aşağılıyor tabii ki. Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki; 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan Avustralya'ya kadar Kore arabasına binerler. Çünkü teknolojisi yüksek." ifadelerini kullandı.