CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Karadeniz gazını övdü: Ali Babacan sessizliğe büründü Geçmişte gaz arama çalışmalarını küçümseyen Ali Babacan, Çaycuma'ya gitti. Burada Babacan'a bilgi veren CHP'li belediye başkanı ve milletvekilinin övgü dolu sözleri sonrası Babacan'ın yüzü düştü.

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Türkiye, enerji bağımsızlığı konusunda attığı adımların meyvelerini toplamaya başladı.

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, artık konutlara ulaştı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, vatandaşlara doğalgaz müjdesi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgaz ücretsiz olacak. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil tüm doğalgaz tüketiminden de ücret almayacağız." şeklinde konuştu.

Muhalefette Karadeniz gazı hazımsızlığı

Türkiye'nin vizyon projeleri birbir hayata geçerken muhalefet cephesinde ise hazımsızlık sürüyor.

Gazetecisinden siyasetçisine, yapılan çalışmalardan duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Bu isimlerden bir tanesi de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan.

"Yıllardır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk"

Ali Babacan, geçtiğimiz yıllarda "Nerede bu Karadeniz'deki doğalgaz?" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Hani bu sahalar tüm Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacaktı? Ne oldu diye buradan soruyorum. Yıllar geçti. Ta damadın enerji bakanlığı dönemi, hatırlayın 2016 mıydı neydi. 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar: Karadeniz'de doğalgaz bulduk.

Karadeniz gazının çıkarıldığı ilçeyi ziyaret etti

Bu söylemlerinin ardından Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Karadeniz gazının karaya ulaştırıldığı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gitti.

Burada CHP’li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’ne dair Babacan’a bilgi verdi.

CHP'liler övgü dolu sözler sarf etti

Babacan'a bilgi veren Kantarcı ve Yılmaz’ın doğalgazın işlendiği tesis hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmeleri dikkat çekti.

"8-10 bin civarında insan çalışıyor"

Bülent Kantarcı, işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Doğalgazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş. Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar. Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak. Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi.

"Zonguldak bölgenin parlayan yıldızı haline geldi"

Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak’ın, bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

Ali Babacan'ın yüzü düştü

Belediye başkanı ve milletvekilinin dakikalarca süren övgü dolu sözleri sonrası Ali Babacan, zor anlar yaşadı ve sessizliğe büründü.

Yüzü asılan Ali Babacan, danışmanlarından yardım isteyerek bölgeden ayrıldı.