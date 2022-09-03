CHP'li Cihangir İslam'dan Süleyman Soylu'ya 'Semra Güzel' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'in yakalanışını duyuran Süleyman Soylu'ya 'yargılanacaksın' tehdidinde bulundu.

Öldürülen PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in kaçışı sona erdi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde eski HDP'li vekil, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan bir kişi ile birlikte Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasının ardından, Güzel üzerinden iktidarı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gönderme yaptı.

Soylu sosyal medyadan, Semra Güzel'in yakalanma haberine "Sayın Kılıçdaroğlu sana üzücü bir haberimiz var" notuyla paylaştı.

Söz konusu paylaşım CHP'yi rahatsız etti.

HDP'li Semra Güzel yakalandı



"Yargılanacaksın, Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz"

Partinin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, paylaşım üzerinden Bakan Soylu'ya 'yargılanacaksın' tehdidinde bulundu.

Twitter hesabından Soylu'nun paylaşımını alıntılayan İslam, "Düşünün ki bu şahıs ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. Fitnenin ve fücurun bayrak taşıyanı. Bizzat algı yönetiyor ve kışkırtıcılık yapıyor. Pespayelik her tarafından akıyor. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten yargılanacaksın. Allah'ın izniyle o günleri birlikte göreceğiz!" dedi.