Haber Merkezi
CHP'nin kent uzlaşısı adı altında Esenyurt Belediyesi için aday gösterdiği DEM Partili Ahmet Özer, skandallarına devam ediyor..
Geçtiğimiz günlerde İstiklal Marşı'nı okumayan, PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelen Esenyurt Belediyesi, şimdi de terör hükümlüsü PKK sempatizanı Rojda Şenses'e konser verdirdi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in konserine katılanların ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atması dikkat çekti..
ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI
Terör örgütü sempatizanlarının elleriyle özgürlük işareti yaparak "Biji Apo" sloganları attıkları an, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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