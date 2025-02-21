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Haber Merkezi

Soğuk hava dalgası ülkemize giriş yaptı...

Ülke genelinde bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

CHP'Lİ BELEDİYELER SINIFTA KALDI

Vatandaşlar yoğun kar yağışıyla mücadele ederken bu süreçte CHP'li belediyeler sınıfta kaldı.

Bu ilçelerden en dikkat çekeni ise Ankara'nın Etimesgut ilçesi oldu.

ÖNLEMLER ALINMADI

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almayan CHP’li Etimesgut Belediyesi, vatandaşları çileye sürükledi.

OTOBÜSLER YOLDA KALDI

Önlem alınmadığı için yollarda ilerleyemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ve özel araçlar yolda kaldı.

Çaresiz kalan vatandaşlar, evlerine kar altında yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

ZIPLAYARAK HAREKET ETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Evlerine yürüyerek gidemeyen bazı vatandaşlar ise zıplayarak otobüsü hareket ettirmeye çalıştılar.

GÜNDEM OLDU

O anlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKÇİOĞLU, BEHZAT Ç. SETİNDE

Vatandaşların ilçede karla mücadelesi sürerken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun daha önce dizi için sete gittiği açıklanmıştı.

Beşikçioğlu'nun çekimleri 8 Şubat'ta başlayan Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin 3. sezonu için çekimlere devam ettiği de belirtilmişti.