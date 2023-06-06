CHP'li Faik Öztrak: Yerel seçime hazırlıklarımızı başlattık Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yeni üyeleriyle ilk kez gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Faik Öztrak, "Son seçimden bu yana geçen sürede geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyoruz." dedi.

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CHP cephesinde seçim krizi sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapıldı.

Her iki seçim sandığından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı açık ara farkla çıktı.

Bu sonuçlara göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12'nci mağlubiyetini ilan etmiş oldu.

Ardından parti içinde hareketlilik başladı.

Öyle ki değişim sesleri yükselirken, partili isimler tarafından gerek sosyal medya gerek de televizyon ekranlarından istifa çağrıları geldi.

Bu çağrıların karşılığında Kılıçdaroğlu ise göreve devam mesajı verdi.

A Takımı'nın ilk toplantısı

Öte yandan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri toplu istifalarını sundu. İstifaları kabul eden Kılıçdaroğlu, yapılan toplantıların ardından dün yeni A Takımı'nı açıkladı.

Yeni isimlerle bugün ilk kez toplantı gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezinde bir araya gelen MYK, saat 13.00'te toplantıya başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Gerçekleştirilen toplantıya dair CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu.

"Yerel seçim hazırlıklarımızı başlattık"

Öztrak, şu ifadeleri kullandı: