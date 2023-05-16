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Tarihin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Heyecanla beklenen seçim, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise yüzde 50+1 oy oranına ulaşılmaması nedeniyle milyonlar 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

En yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinden büyük bir destek aldı.

Bu durum ise sosyal medyada adeta tartışma konusu oldu.

Muhalif seçmenler, seçim sonuçlarına öfkelenerek depremzedelere kin ve nefret kustu.

Sandıkta hayal kırıklığına uğrayanlardan biri de sosyal medya fenomeni CHP'li Ayşegül Didem Doğan oldu.

Doğan yaptığı videolu paylaşımda, 'insanlığın bitti an' dedirtecek ifadeler kullandı.

Tepkileri üzerine çeken şahsın kullandığı ifadeler şu şekilde:

Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Çalışkan, dürüst insanı dünyanın her yerinde isterler. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin' diye sorarlar adama.



Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AK Partili olarak çıkıp yardım istemeyin. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Biz seçime bakıyoruz. Biz laf adamı değiliz, eylem adamıyız. Siz ister küfredin, gülün hiç fark etmez. Bunlar bir şey ifade etmiyor, bizi incitmiyor.