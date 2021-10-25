CHP'li Feyza Altun evlendi

AK Partililerden nefret ettiğini söyleyen Feyza Altun'un nikahını, Ekrem İmamoğlu kıydı.

AK Partililere yaptığı hakaretlerle kamuoyunun gündeminden düşmeyen ve CHP Kadın Kolları Başkanlığı'na da aday olan avukat Feyza Altun, dünyaevine girdi.

Hayatını İlker Sungurlar ile birleştiren Altun'un nikahını ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

İmamoğlu, nikakını kıydığı çifte daha sonra Nutuk hediye etti.

"AK PARTİLİLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından AK Partilileri ötekileştiren nefret dolu paylaşımlara imza atan Altun, "AK Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok." ifadelerini kullanmıştı.

"TAHAMMÜLÜM KALMADI"

Gelen sert tepkiler sonrası paylaşımını silen Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadeleriyle hakaretlerine devam etmişti.

CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum