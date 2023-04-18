CHP'li Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jetiyle ilgili açıklama Ensonhaber canlı yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel jetle Adıyaman'ı ziyaret etmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini savunarak "Biz kendi imkanlarımızla, paramızla kiralıyoruz. Atla mı gidecektik? Ne yapacaktık" dedi.

AA & Ensonhaber

Her fırsatta yaptığı paylaşımlarla halktan biri olduğunu göstermeye çalışan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde özel jetle Adıyaman'a gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa liderleri, Adıyaman'da Saadet Partisi Aşevi Çadırı'nda iftara katıldı.

Evinde çektiği videolarla mütevazı bir hayat portresi veren Kemal Kılıçdaroğlu, saatinin 12 bin dolar olduğu öğrenilen özel jeti kullanması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ensonhaber canlı yayımıza konuk oldu.

CHP'li Gürsel Tekin'den özel jet açıklaması

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a özel jetle gitmesi tartışmalarına da değindi.

"Kendi paramızla kiralıyoruz, atla mı gidecektik"

Kılıçdaroğlu'nun jeti kendi parasıyla kiraladığını savunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Sayın genel başkanımızın aynı gün 2-3 ile giderken zaman zaman uçak kullanması yeni bir durum değildir. Önümüzdeki günlerde de kullanacağız. Ama bu devletin uçağı değil. Biz kendi imkanlarımızla, paramızla kiralıyoruz. Atla mı gidecektik? Ne yapacaktık!

"Bir günde 3-4 toplantıya yetişeceksiniz, elbette ki uçak kullanacaksınız"