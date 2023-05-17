CHP'li Hacer Foggo seçilemeyince İzmir'den ayrıldı: Parti tabanından tepki yağdı CHP'nin İzmir 2. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Hacer Foggo, seçilemeyince İzmir'den ayrıldı. Foggo'nun İzmir'den ayrılışınk ı çoerken bulan bazı CHP'liler yaşanan duruma isyan etti.

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14 Mayıs'ta sandıklara gidildi ve oylar kullanıldı.

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken milletvekili adayları belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlar açıklanmadan önce muhalefet cephesinde sürpriz isimlerin adaylığı göze çarpmıştı.

Bunlardan biri de CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Fogg idi.

Seçilemeyince hemen dönme kararı aldı

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte CHP'nin İzmir 2. Bölge 8. sıra adayı olan Foggo'nun, Meclis'e giremediği öğrenildi.

Foggo, seçilememesinin ardından hemen İzmir'den ayrılma kararı aldı.

Ayrılırken de Adnan Menderes Havaalanı'ndan turistik geziden dönüyormuş gibi bir fotoğraf paylaşan Foggo, "İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz." notunu düştü.

İzmir'deki CHP'liler tepki gösterdi

Foggo'nun İzmir'den hemen ayrılması ise CHP tabanında rahatsızlık yarattı.

CHP'ye oy veren vatandaşlar, Foggo'nun seçilememesinin ardından İzmir'den ayrılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Hacer Foggo'ya, "Siz bizimle alay mı ediyorsunuz?" diyen seçmenlerin hayal kırıklığı yaşadığı görüldü.