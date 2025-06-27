CHP’li Hasan Öztürkmen, Kur'an kurslarını hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi 28. Dönem Gaziantep Milletvekili olan Hasan Öztürkmen, yaz Kur'an kursları hakkında konuştu.

Konuşmasında yaz Kur'an kurslarını hedef alan Öztürkmen, eğitim verenlerin ne olduğunun belli olmadığını söyledi.

Öztürkmen şöyle devam etti;

"BU OKULLAR HER YERDE AÇILACAK"

Yaz okulu kapsamında çocuklara, gençlere temel dini bilgiler, ahlak ve ibadet konusunda dersler verilecek. Sadece Gaziantep'te değil Mardin, Batman, Gümüşhane'de de yaz okulu açılacak.

"DOMUZ BAĞI DERSİ Mİ VERECEKLER"

Hizbullahçılar, yaz okulları adı altında Milli Eğiitim Bakanlığı okullarına çörekleniyor. Tarikatlar okulları parselliyor. Çocuklarımız ne olduğu belli olmayan insanların eline teslim ediliyor. Bunlar çocuklarımıza domuz bağı dersi mi verecekler?