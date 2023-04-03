CHP'li İBB'nin 3 yıldır döşeyemediği boru hattı tepki çekti CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 sene önce yapımına başlayıp hala bitiremediği Beşiktaş-Sarıyer boru hattı bir vatandaşın tepkisine neden oldu. Şahsın videoda İBB'ye yönelik sözleri dikkat çekti.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı çalışmaların faturasını yine İstanbullu ödüyor.

Son olarak Beşiktaş-Sarıyer hattında yapılan su borularının yenilenme çalışması adeta çileye dönüştü.

Yenilenme çalışmasının 3 yıldır bir türlü bitirilemediği öğrenildi.

İBB, 3 senedir bir boru hattını döşeyemedi

3 yıldır bitirilemeyen çalışmayla ilgili bir vatandaş da isyan etti.

3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden kişi, "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi." dedi.

Şahıs, çektiği videoda yaptığı karşılaştırmayla dikkat çekti.

"Adamlar Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda doğalgaz boru hattı döşediler"

O anları kayda alan vatandaşın söyledikleri şu şekilde: