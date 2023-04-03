CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı çalışmaların faturasını yine İstanbullu ödüyor.
Son olarak Beşiktaş-Sarıyer hattında yapılan su borularının yenilenme çalışması adeta çileye dönüştü.
Yenilenme çalışmasının 3 yıldır bir türlü bitirilemediği öğrenildi.
İBB, 3 senedir bir boru hattını döşeyemedi
3 yıldır bitirilemeyen çalışmayla ilgili bir vatandaş da isyan etti.
3 yıldır bir türlü bitirilemeyen çalışmaya isyan eden kişi, "İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi." dedi.
Şahıs, çektiği videoda yaptığı karşılaştırmayla dikkat çekti.
"Adamlar Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda doğalgaz boru hattı döşediler"
O anları kayda alan vatandaşın söyledikleri şu şekilde:
"İstanbul Belediyesi, 3 sene falan oldu, Beşiktaş'tan Sarıyer'e caddeden su borusu döşüyor. 3 senede hala bitiremedi. Adamlar (hükümet) Azerbaycan'dan Rusya'dan 6 ayda denizin altından Silivri'ye doğalgaz boru hattı döşediler."