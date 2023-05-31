CHP'li İzmir Belediyesi şirketi oy vermeyenlerin listesinin hazırlandığını duyurdu Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine sinirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli sosyal medya hesabından farklı partilere oy verenlere tepki göstererek "Acıma yok" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turunda da büyük farkla galip Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Bu durum muhalif seçmeni hayal kırıklığını uğratırken tehdit içeren paylaşımlar sosyal medyada tepkiye sebep olmaya devam ediyor.

Seçimlerin ardından 6 Şubat depremlerinde mağdur olan depremzede vatandaşlardan fırına giren çocuğa kadar birçok vatandaş tehdit edildi.

Öte yandan da muhalif şirketler oy fotoğrafı istenerek işten çıkartma tehditleri yaşandı.

Bunun bir örneği ise CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'de yaşandı.

CHP'ye oy vermeyenlerin listesi hazırlandı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik seçimin ardından skandal sözlere yer verdi.

Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP’li ilçe belediyelerinde kendisi ve yakınları çalışıp, seçim sürecinde diğer siyasi partiye destek olanların tespit ettiklerini ve liste hazırladıklarını söyledi.

"Acıma yok" diyen Çelik, o kişileri işten çıkartıp yerine seçimde gönüllü olarak CHP’ye çalışan partilileri alacaklarını ima etti.

"Git devlet kurumlarında çalış"

Çelik sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: