İzmir Körfezi, kirlilik ve balık ölümleriyle anılmaya başlandı...

Uzun yıllardır kronik hale gelen kirlilik sorunu çözülemezken, son günlerde körfezden gelen kötü koku tüm kenti sardı.

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku yüzünden vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.

KÖRFEZE ATIK SU DEŞARJ EDİLDİ

Öğle saatlerinde, Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edildi.

Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden oldu.

KOKU RAHATSIZ EDİCİ SEVİYEYE ULAŞTI

Etrafa yayılan kötü kokular ise çevrede rahatsız edici boyuta ulaştı.

Sahilde yürüyüş yapan Arif Yıldırım, gerçekleşen durumu "kötü" olarak nitelendirdi.

"YAZIK GÜNAH"

Körfeze gönderilen kirli suyu ilk başta dalga zannettiğini anlatan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Etrafa koku yayılınca ne olduğunu anlamış oldum. Gerçekten bu göz göre göre yapılamaz. Maalesef İzmir'in geldiği durum bu ve çok yazık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Gelip bunlara bakmaları lazım. Burada balıklar ölüyor, doğa, hava ve görüntü kirliliği var. Yani bunu nasıl böyle göz ardı etmişler? Şu etrafa baksanıza lağım oluşmuş. Yazık günah. Buna bir el atmaları lazım mutlaka.