CHP'li Kani Beko'dan tepki çeken 'Kur'an kursu' sözleri

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu söyleyerek tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP'den gelen 'Helalleşme' çağrısının ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmiş ve okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

Özel'in bu açıklamasına CHP içinden bir milletvekili daha eklendi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef aldı.

CHP bir kez daha Kur'an kurslarını hedef aldı

Beko, Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki çocuklara dini eğitim vermesi orta çağ zihniyeti olduğunu iddia etti.

İz Gazete'nin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi çocuklara verdiği eğitim ve öğretimi 'çağ dışı' bulan Kani Beko, "Köylere kadar inip Kur’an Kursu açan, 4-6 yaş arası çocuklara musallat olan orta çağ zihniyetine sahip bu yönetime millet sandıkta dersini verecek." dedi.

"Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler"

İşte CHP'li Kani Beko'nun tepki çeken o sözleri:

"Milli Eğitimi bir kenara atarak eğitime dahil edilen Diyanet'in, okul öncesi 4-5 yaşlarındaki kreş çocuklarına nasıl tebelleş olmaya çalıştığını görüyoruz. AKP iktidarı Cumhuriyet kazanımlarına savaş açmış bir şekilde oluşturduğu politikaları sonucunda milli güvenlik, adalet ve en son eğitim sisteminin yapısını bozarak bitirmek istiyor. Ülkeyi Taliban Afganistan'ına çevirerek yönetme arzusu içindeler."