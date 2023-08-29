CHP'li Maltepe Belediyesi, cemevinin bağış hesabına el koydu Uzun süredir CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından, işgalcilikle suçlanan Maltepe Cemevi ve Derneği'nin bağış hesaplarına el konularak paralar belediyeye aktarıldı. Dernekten yapılan açıklamada "Sözde inanışlara eşit mesafede, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik" ifadelerine yer verildi.

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Sık sık sokaklardaki çöp yığınları ve heykel projeleri ile gündeme gelen CHP'li belediyeler bir skandala daha imza attı.

CHP'li Maltepe Belediyesi, İstanbul'daki Alevilerin en önemli merkezlerinden biri olan Maltepe Cemevi ve Derneği'ni hedef aldı.

2019 yerel seçimlerinden önce, uzun süredir devam eden cemevi inşaatını bitirme sözü veren Maltepe Belediyesi, bu sözünü tutmak şöyle dursun, derneği işgalci ilan etti.

CHP'li belediye cemevinin hesabına el koydu

İşgalci suçlamasıyla mahkemeye taşınan süreç devam ederken, derneğin hesabında toplanan bağış parasına el konuldu.

Binlerce kişinin bağışından oluşan paralar, Maltepe Belediyesi'ne aktarıldı.

Konuya ilişkin ilk açıklama, Maltepe Cemevi ve Derneği'nden geldi.

"Sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik..."

Derneğin Facebook hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: