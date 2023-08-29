CHP'li Maltepe Belediyesi, cemevinin bağış hesabına el koydu

Sık sık sokaklardaki çöp yığınları ve heykel projeleri ile gündeme gelen CHP'li belediyeler bir skandala daha imza attı.
CHP'li Maltepe Belediyesi, İstanbul'daki Alevilerin en önemli merkezlerinden biri olan Maltepe Cemevi ve Derneği'ni hedef aldı.
2019 yerel seçimlerinden önce, uzun süredir devam eden cemevi inşaatını bitirme sözü veren Maltepe Belediyesi, bu sözünü tutmak şöyle dursun, derneği işgalci ilan etti.
CHP'li belediye cemevinin hesabına el koydu
İşgalci suçlamasıyla mahkemeye taşınan süreç devam ederken, derneğin hesabında toplanan bağış parasına el konuldu.
Binlerce kişinin bağışından oluşan paralar, Maltepe Belediyesi'ne aktarıldı.
Konuya ilişkin ilk açıklama, Maltepe Cemevi ve Derneği'nden geldi.
"Sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik..."
Derneğin Facebook hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cemevimizin yapım sürecini sizlere bu mecradan uzun uzun tekrar anlatmayacağız. Fakat yaşadığımız sürecin sonucunda; CHP'li Maltepe Belediyesinin tarafımıza açtığı işgal davasının sonucunda banka hesaplarımıza Kadıköy/Rihtim Vergi Dairesi tarafından el konulup, hesabımızda bulunan; Alevilerin gözyaşı parası, CHP'li Ali Kılıç'ın, sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışını sürdürdüğü Maltepe Belediyesi hesaplarına aktarılmak üzere alınmıştır.
Siz Değerli Maltepe'li Alevi Canlarımızın Bilgisine Sunulur.
Takdir Sizlerindir...."