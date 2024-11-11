CHP'li Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı

AA

CHP'li belediyelerde işçiler, paralarını alamamaktan şikayetçi...



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da CHP'li 4 ilçe belediyesinin işçileri, aldıkları yeni kararı basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'ün yanı sıra Maltepe de işçilerin greve gittiği belediyelerden biriydi.

GREV KARARI ASILDI

Son olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri, gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.

TEKLİFİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.

KARTAL'DA ÇÖP DAĞLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan işçilerin grev yaptığı noktalardan biri de İstanbul'un Kartal ilçesi olmuştu.

Kartal'da sokaklarda biriken çöpler bölge sakinlerini isyan ettirmişti.

Kartallılar toplanmayan çöpler nedeniyle ortaya çıkan kötü koku nedeniyle tepkilerini dile getirmişti.

Adeta camlarını açamaz hale gelen Kartallılar, konteyner kenarlarında biriken çöp yığınları nedeniyle sokaklarda park yeri bulmakta zorlanmıştı.

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