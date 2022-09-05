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    CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti

    CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti

    CHP'li Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını verdiği parkı açtı. Parka bir de Demirel'in vatandaşları selamlarken tasvir edildiği büst yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 13:07
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    CHP'li belediyelerdeki heykel sevdası kaldığı yerden devam ediyor.

    Son olarak CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını verdiği parkı açtı.

    CHP bir heykel daha açtı

    Açılışı yapılan parka bir de Süleyman Demirel'in büstü dikildi.

    Tüm katılımcılar parkın açılış kurdelesini kesti ve ardından parkta merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in şapkasıyla vatandaşları selamlarken tasvir edildiği heykelinin açılışı yapıldı.

    CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti VİDEO

    Gültekin Uysal ve çok sayıda CHP'li katıldı

    Açılışa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal’la birlikte Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, yönetimleri, Isparta, Burdur ve Antalya’dan merhum Demirel’le siyaset yaptığı onlarca isim katıldı.

    CHP li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel in heykelini dikti #1

    CHP li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel in heykelini dikti #2

    CHP li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel in heykelini dikti #3

    CHP li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel in heykelini dikti #4

    CHP li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel in heykelini dikti #5


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