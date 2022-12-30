Sık sık hükümetin attığı adımları daha önce gündeme getirdiğini ve bu nedenle adımların atıldığını iddia eden CHP'den, muhalif seçmenin endişeli olduğu açıklaması geldi.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlere odaklandı.

Seçim yaklaştıkça siyasette nabız artıyor.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partiler uyum içinde sahaya inerken, muhalefette kafa karışıklığı ve çelişkiler sürüyor.

Henüz aday bile belirlemeyen muhalefet, iktidarın yaptığı icraatları da sahiplenmeye devam ediyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5'lük artış, EYT'de yaş sınırının kaldırılması ve sözleşmeli personele kadro müjdesi gibi icraatların gerçekleştirilmesi muhalefeti kaygılandırıyor..

"Muhalif seçmende endişe duygusu var yine mi alırlar diye"

Gazeteci Enver Aysever'in programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın adımlarının muhalefet seçmeninde endişe yarattığını söyledi.

"Manisa'da Ege'de iyiye gidiyoruz. Aslında Türkiye'de de eskiye göre çok iyi bir noktadayız. Ama iktidarın bizim uzun yıllardır vadettiklerimizi yerine getiriyor olması, muhalif seçmende bir endişe yarattı." diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalif seçmende endişe duygusu var, yine mi alırlar diye.

CHP'li Özgür Özel: Muhalif seçmen endişeli VİDEO



"Ben 20 yıllık iktidarın sonuna geldiğini inanıyorum"

Bu tartışmaların içinde gidiyoruz ama genel olarak ben psikolojik üstünlüğün bizden yana olduğunu ve 20 yıllık iktidarın sonuna geldiğini görüyorum, ona inanıyorum, buna inanmak gerektiğini düşünüyorum.

"Muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum"

Ama bir ara rehavet tartışmaları vardı yazın ortasında, 'Kesin kazandık rehavetine kapılmayalım' uyarıları vardı, onları da çok kıymetli buluyorum. Rehavete kapılmadan bu işi seçime kadar sürdürmeliyiz. Muhalefete muhalefet etmek ya da muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. "