Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
367.555
-0.86%
BTXN Coin
4.29
-7.74%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    CHP’li seçmen: Hizmet görmüyoruz ama CHP’den vazgeçmiyoruz

    CHP’li seçmen: Hizmet görmüyoruz ama CHP’den vazgeçmiyoruz

    İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında CHP seçmeninin hizmet görmemelerine rağmen inatlarından dolayı vazgeçmediklerini söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 yılında gerçekleştirilecek genel seçimlere ve bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kala İzmir'de yaşayan vatandaşlar yönetimden duydukları memnuniyetsizlikleri dile getiriyor.

    İzmir'de uzun süredir devam eden koku sorunu ve ulaşımdaki aksamalara rağmen belediye bu sorunlarla uğraşmak yerine bütçesini farklı yerlere ayırmayı tercih ediyor.

    İzmir'de yayın yapan TV9 İzmir kanalı ise bu sorunları konuşmak için vatandaşlarla röportaj gerçekleştirdi.

    Karşıyaka'da yapılan bir röportajda CHP'ye oy veren seçmenin CHP tercihinden vazgeçmemesi sosyal medyada gündem oldu.

    "İnadımızdan vazgeçmiyoruz"

    Sorulan soru üzerine konuşan vatandaş, "CHP'den hizmet görmüyoruz ama inadımızdan da vazgeçmiyoruz." dedi.

    CHP’li seçmen: Hizmet görmüyoruz ama CHP’den vazgeçmiyoruz

    Röportajın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

    "Karşı tarafa oy vermek istemediğimiz için mecbur kalıyoruz"

    "Bende bir CHP’li olarak vazgeçmiyoruz inatla vazgeçmiyoruz, hizmet vermemelerine rağmen vazgeçmiyoruz. Ama sanırım bi değişiklik iyi gelirdi. Fakat karşı tarafa da oy vermek istemediğimiz için mecbur kalıyoruz. İyi bir değişiklik gerekiyor. Benim gibi düşünen çok kişi var ama inattan vermiyoruz. Böyle de olsa olsun. Daha iyi hizmet edilebilirdi. Daha farklı imkanlar sağlanabilirdi. Spor faaliyetleri için yürüyerek gidebileceğim bir yer yok." diye konuştu.

    CHP’li seçmen: Hizmet görmüyoruz ama CHP’den vazgeçmiyoruz #1


    İlginizi Çekebilir

    Benzine indirim müjdesi!
    Gündem

    Benzine indirim müjdesi!

    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti
    Gündem

    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!
    CryptoTrade

    4000 TL ile başladı günlük 400 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir