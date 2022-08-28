İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında CHP seçmeninin hizmet görmemelerine rağmen inatlarından dolayı vazgeçmediklerini söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

2023 yılında gerçekleştirilecek genel seçimlere ve bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kala İzmir'de yaşayan vatandaşlar yönetimden duydukları memnuniyetsizlikleri dile getiriyor.

İzmir'de uzun süredir devam eden koku sorunu ve ulaşımdaki aksamalara rağmen belediye bu sorunlarla uğraşmak yerine bütçesini farklı yerlere ayırmayı tercih ediyor.

İzmir'de yayın yapan TV9 İzmir kanalı ise bu sorunları konuşmak için vatandaşlarla röportaj gerçekleştirdi.

Karşıyaka'da yapılan bir röportajda CHP'ye oy veren seçmenin CHP tercihinden vazgeçmemesi sosyal medyada gündem oldu.

"İnadımızdan vazgeçmiyoruz"

Sorulan soru üzerine konuşan vatandaş, "CHP'den hizmet görmüyoruz ama inadımızdan da vazgeçmiyoruz." dedi.

CHP’li seçmen: Hizmet görmüyoruz ama CHP’den vazgeçmiyoruz

Röportajın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"K arşı tarafa oy vermek istemediğimiz için mecbur kalıyoruz"

"Bende bir CHP’li olarak vazgeçmiyoruz inatla vazgeçmiyoruz, hizmet vermemelerine rağmen vazgeçmiyoruz. Ama sanırım bi değişiklik iyi gelirdi. Fakat karşı tarafa da oy vermek istemediğimiz için mecbur kalıyoruz. İyi bir değişiklik gerekiyor. Benim gibi düşünen çok kişi var ama inattan vermiyoruz. Böyle de olsa olsun. Daha iyi hizmet edilebilirdi. Daha farklı imkanlar sağlanabilirdi. Spor faaliyetleri için yürüyerek gidebileceğim bir yer yok." diye konuştu.