CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu: 61 gözaltı Adana’da Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen rüşvet operasyonunda evlerde yapılan aramalarda adeta servet çıktı. Gözaltına alınan 61 kişinin ise emniyette işlemleri sürüyor.

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DHA

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova Belediyelerine, şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı.

Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine ve Seyhan ile Çukurova Belediye hizmet binalarına operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sorguları sürüyor

Operasyonda Çukurova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, eski imar müdürü Hasan Uzun, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ'ye 150 milyonluk rant

Adana'da, imar yolsuzluğu ve plan sahteciliği yaparak FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Kanuni Üniversitesi'ne ait arazinin meclis kararı olmamasına rağmen konut alanına çevrilerek, örgüte 150 milyon liraya ulaşacak miktarda rant kazandırdığı iddiasıyla daha önce tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Daire eski Başkanı Hasan Uzun, başkan Soner Çetin'in oluruyla Çukurova Belediyesi'nde göreve başlatılmıştı.

Cezaevindeki kişiye hayali mülakat

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, cezaevine girdiğinde belediyede taşeron işçi olan F.Ö.'nün taşeron işçilerin KHK ile kadroya alınması nedeniyle iş akdi feshedildiğinde bu kişi, 02.04.2018'de sözlü mülakat şartıyla Ali Arslanlıoğlu başkanlığında kurulan komisyon tarafından cezaevindeyken işe alınarak suç işlenmişti.

Arslanlıoğlu, F.Ö adlı kişiyi cezaevindeyken dışarda ve komisyon huzurundaymış gibi sözlü mülakat yapmıştı.

Ayrıca Ali Arslanlıoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'na gelen ihbar ve şikayetler nedeniyle soruşturmalar başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Has altın ve külçe gümüş çıktı

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro, 17 bin 50 Türk Lirası, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında şüphelilere ait 112 taşınmaza ve 37 araca tedbir uygulandı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)