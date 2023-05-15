CHP'li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan milletvekili seçildi CHP'nin Diyarbakır 1.sıradan aday olan Sezgin Tanrıkulu, Meclis'e girdi.

ensonhaber.com

Türkiye’de sandıklar açıldı.

Açıklanan ilk verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışını önde götürdüğü görüldü.

Milletvekili seçimlerinde ise bazı isimler umduğunu bulamazken, bazı sürprizler de yaşandı.

25 yıl sonra ilk

25 yıldır Diyarbakır'dan milletvekili çıkaramayan CHP, Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile iş birliğinin meyvesini aldı.

CHP, Diyarbakır'da aldığı yüzde 7,68 oyla milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Önceki seçimlerde İstanbul'dan aday olan Sezgin Tanrıkulu, bu kez Diyarbakır 1.sıradan aday oldu.

Diyarbakır'dan milletvekili oldu

İlk alınan sonuçlara göre Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP ise 1 milletvekili çıkardı..

Tanrıkulu, Diyarbakır'da CHP'nin vekili olarak Meclis'e girdi.