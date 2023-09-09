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CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor...

Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili yine bir skandala imza attı.

Tanrıkulu katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

TSK'ya iftira attı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

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Başsavcılık harekete geçti

İnfial oluşturan sözlerin ardından harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

PKK'nın kurulduğu köyden oy istemişti

CHP'li Tanrıkulu, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde de PKK'nın kurulduğu yerden Kandil'in desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya, HDP'ye mesaj vermişti.

Tanrıkulu, "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar." sözlerini kullanmıştı.

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