TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na Cansu Canan'dan tepki CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun canlı yayında TSK'ya attığı alçakça iftiralar sonrası program sunucusu Cansu Canan Özgen açıklama yaptı. Özgen, Tanrıkulu'nu programa bağladığı için pişman olduğunu belirtti.

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TV100 canlı yayınında Cansu Canan Özgen'in Özgür İfade programına bağlanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hadsiz ithamlarda bulundu.

TSK'ya alçak iftira

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

"TSK'ya talihsiz açıklamalar yapsın diye bağlamadık"

Bu hadsiz sözlerin ardından Tanrıkulu'na tepki çığ gibi büyüdü. Programın moderatörü Cansu Canan Özgen, Tanrıkulu'nun konuşmasının ardından, "TSK üzerinden bir takım talihsiz açıklamalar yapma hakkı doğsun diye biz onu (Sezgin Tanrıkulu) bu yayına bağlamadık. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde bulunanlarla TSK'nın içine karışmış bir takım hainlerdi, bir avuç vatan hainiydi ve teröristlerdi." dedi.

"Keşke yayına bağlamasaydım"

Sözlerinin devamında ise Özgen, "Bu ayrımı da bir milletvekili olarak Meclis'te halkı temsil eden bir insan olarak, bir kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisinin yapmasını tercih ederdim. Keşke bağlamasaydım" ifadelerini kullandı.