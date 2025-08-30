CHP'li Umut Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için atılan sloganlara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

O sırada da Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerinde sevgilerini dile getirmek için slogan attı.

UMUT AKDOĞAN, VATANDAŞLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için slogan atan vatandaşlara CHP'li Umut Akdoğan tepki gösterdi.

Vatandaşlara kızan Akdoğan, görevlilere "Bunlara engel olun. Engel olsanıza" dedi.

Kızgınlığı süren Akdoğan şöyle konuştu;

"BU AYIP OLUR MU YA?"