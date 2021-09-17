CHP'li Vahap Seçer'den oyun oynayanlara azar

CHP'li Başkan Seçer'in kahvehane ziyaretinde kendisine ilgi göstermeyen vatandaşlara hitabı tepki çekti.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde kahvehane ziyaretinde vatandaşları azarlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer, muhatabının sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"BURAYA KADAR GELDİM ARA VERİN OYUNA"

Kendisinin buraya kadar kediğini belirten Seçer, oyun oynayanların ara vermesini söyleyip "Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.

CHP'li Vahap Seçer'den kahvehane ziyaretinde oyun oynayanlara azar VİDEO