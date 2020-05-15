CHP'li vekiller bayram tebriği göndermeyecek

Meclis'e her yıl büyük bir masraf olarak geri dönen bayram tebriği, korona nedeniyle bu sene yapılmayacak.

Yönetmeliğe göre TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyor.

50 BİN X 600 VEKİL

TBMM tarafından karşılanan ve yılda yaklaşık 50 bin liraya varan bu miktar, 600 vekille çarpılınca ortaya büyük bir mektup israfı çıkıyor.

CHP TBMM Grup Yönetimi, PTT çalışanlarının sağlığı açısından, yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlanması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı.

TBMM CHP Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP TBMM Grup Yönetimi, Covid-19 salgını sürecinde özveriyle görev yapan PTT çalışanlarının sağlığı açısından yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlaması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı. Bu çerçevede milletvekillerinden seçim bölgelerine basılı bayram tebriği göndermemeleri istendi." denildi.

BUNDAN SONRA HİÇ GÖNDERİLMESİN

CHP yönetiminin, korona nedeniyle bu sene basılı tebrik göndermeme kararı alması ciddi bir tasarrufa neden olacak.

Koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığı günlerde de milletvekillerinin artık posta göndermesinin son bulması isteniyor.