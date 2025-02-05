CHP'li vekillerin çakar ve geçiş üstünlüğü istemesi tartışmalara neden oldu

Haber Merkezi

Özellikle büyükşehirlerde kronikleşen trafik sorununu daha da çekilemez hale getiren kanun dışı çakar kullanımıyla mücadele sürerken siyaset camiasında ise tartışmalara neden olan bir gelişme yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülen girişimler sonucunda eski milletvekillerine çakar lamba kullanma izni çıktı.

CHP MİLLETVEKİLLERİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM İdare Amiri ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın ısrarlı çabaları daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan bu uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini sağladı.

Türkiye'de mevcut milletvekilleri trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olup araçlarına yazılan cezalar sistemden düşürülüyor.

Bu ayrıcalığın eski vekiller için de geçerli olması yönünde uzun süredir kulis çalışmaları yürütülüyordu.

Bayraktutan ve Karaca, konuyu TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na taşıyarak süreci hızlandırdı, girişimler sonucunda eski milletvekillerinin de çakar lamba kullanabileceği onaylandı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

CHP'li vekillerin çakar kullanımına dair yasağı eski milletvekilleri lehine kaldırması ve bunun sosyal medyada yayılması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar özellikle trafikte ayrıcalıkların genişletilmesine karşı çıkarken konunun CHP Genel Merkezi'nde de tartışmalara neden olduğu ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı geçmişte çakar kullanımına dair düzenlemelerde net bir tutum sergileyerek yetkisiz kullanımın trafik güvenliğini tehdit ettiğini vurgulamış, 1 Kasım 2019 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelikle çakar lambaların yalnızca ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetleri ve devletin en üst düzey protokolündeki makam araçlarında kullanılabileceği belirtilmişti.