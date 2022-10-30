- Haberler
- Gündem Haberleri
- CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
- Haber Merkezi
- 30.10.2022 - 10:58
- Güncelleme : 30.10.2022 - 11:17
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı.
Düzenlenen etkinliklerde ortaya çıkan manzaralar büyük beğeni toplarken, Adana'da kameralara yansıyan görüntü büyük tepki çekti.
Türk bayrağını yere attı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, sahneye çıkarken elindeki iki Türk bayrağından birini yere attı.
Sosyal medya hesabında paylaştı
Karalar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, korumasının elindeki bayraktan birini çekerek aldığı, diğer elindeki Türk bayrağını ise yere bıraktığı görüldü.
CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı VİDEO
Açıklama yapmadı
Bu sırada Karalar'ın korumasının yere düşen bayrağı apar topar kaldırdı.
Kısa sürede yayılan görüntüler eleştiri yağmuruna tutulurken Zeydan Karalar'dan henüz bir açıklama gelmedi.