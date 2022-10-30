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    CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

    Adana'da düzenlenen 29 Ekim kutlamaları sırasında sahneye çıkarken elindeki Türk bayrağını yere atan Zeydan Karalar'ın hareketi saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 11:17
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    CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı.

    Düzenlenen etkinliklerde ortaya çıkan manzaralar büyük beğeni toplarken, Adana'da kameralara yansıyan görüntü büyük tepki çekti.

    Türk bayrağını yere attı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, sahneye çıkarken elindeki iki Türk bayrağından birini yere attı.

    CHP li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı #1

    Sosyal medya hesabında paylaştı

    Karalar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, korumasının elindeki bayraktan birini çekerek aldığı, diğer elindeki Türk bayrağını ise yere bıraktığı görüldü.

    CHP'li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı VİDEO

    CHP li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı #2

    Açıklama yapmadı

    Bu sırada Karalar'ın korumasının yere düşen bayrağı apar topar kaldırdı.

    Kısa sürede yayılan görüntüler eleştiri yağmuruna tutulurken Zeydan Karalar'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    CHP li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı #3

    CHP li Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı #4


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