CHP'lilerin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki barikat mesaisi sürüyor: Makam katı kapatıldı

Siyaset arenasında hareketli gün...

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Gürsel Tekin kayyum atanırken yaşanan gerilim, bugün tavan yaptı.

Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı bina önünde barikatlar kurulurken Gürsel Tekin, işaret öğlen saatlerinde bina önüne geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, daha sonra polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yaptı.

MAKAM KATINA BARİKAT KURDULAR

Kayyum Gürsel Tekin'in basın odasına geçmesinin ardından gazeteciler binadan çıkarıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda milletvekili ve yetkililerin makam odası girişine barikat kurduğu görüldü.

"BU MAKAMA OTURAMAYACAK"

Sosyal medyadan bir video paylaşan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın da barikatta yer aldığı görülürken Kaya, "Kayyum Gürsel Tekin buraya çıkamayacak. Gürsel Tekin bu makama oturamayacak." ifadelerini kullandı.

İL BİNASI ÇEVRESİNE DE YAPILMIŞTI

Öğlen saatlerinde Tekin'in binaya gelişi beklenirken CHP'liler, bir yandan polisle çatışmış bir yandan da barikat kurmuştu.

Binaya giden yolların belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi birçok nesneyle kapatıldığı bölgede CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler de barikatın arkasında Gürsel Tekin'i beklemişti.