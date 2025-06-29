CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na veda ettiği görüntüler gündem oldu: Özel ağlamıştı

CHP'nin iç kaosu sürüyor...

Parti, son dönemde içine girdiği hizip çatışmaları, şaibe iddiaları, ittifak anlaşmazlıkları ve yargıya taşınan kurultay süreciyle tarihinin en sarsıntılı dönemlerinden birini yaşıyor.

BÜYÜK HESAPLAŞMA YAKLAŞIYOR

Parti içindeki gerilimler giderek tırmanırken gözler 30 Haziran tarihine çevrilmiş durumda.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut lider Özgür Özel arasında adım adım yaklaşan büyük hesaplaşma, yalnızca CHP'nin değil, muhalefet cephesinin geleceğini de şekillendirecek.

"KAYYUM ATANIRSA DAHA MI İYİ OLUR?"

CHP'de kurultay sürecinin yargıya taşındığı ve "mutlak butlan" iddialarının gündemi meşgul ettiği günlerde, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu, "Neden bu kadar çekiniyorlar, anlamıyorum. Kayyum atanması daha mı iyi olur? Ben kabul etmesem kayyum gelir." sözleriyle hem mevcut yönetimi uyardı hem de partiye geri dönüş ihtimaline kapı araladı.

ÖZEL İTİRAZ ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' kararı çıkması takdirde partiye döneceğini belirtirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Görevi kabul etmek tarihi hata olur." diye itiraz etti.

"BENİ BURADA BETONA GÖMMEK İSTİYOR"

Öte yandan CHP'de tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na savaş açarken "Beni burada betona gömmek istiyor." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

VEDA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Dava öncesi Kemal Kılıçdaroğlu partide resmen istenmeyen adam ilan edilirken, iki yıl önce kameralara yansıyan görüntüler ise tekrar gündem oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞTI

7 Marti 2023 tarihinde, o dönem CHP lideri olan Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasını yaptığı CHP Grup Toplantısı'nda duygusal anlar yaşanmıştı.

ÖZEL AĞLAMIŞTI

Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nun sık sık sesi titrerken, Özgür Özel ise gözyaşlarını tutamamıştı.

Toplantıya partinin önceki dönem genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katılmıştı.

2 YILDA YAŞANAN DEĞİŞİM

2 yıl önce duygusal anlarla veda edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananların ardından şu an partide istenmeyen adam olması ise sürecin en dikkat çeken noktası oldu.