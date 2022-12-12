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    CHP'lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu

    CHP'lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu

    Sabahın erken ışıklarında olağanüstü toplantı için bir araya gelen CHP'lilerin mutsuzluğu kadraja yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:44
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    CHP'de bu sabah hareketlilik vardı...

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde partisini TBMM'de acil toplantıya çağırdı.

    Acil toplantı kararının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte TBMM’den Adalet Bakanlığı’na protesto için yürüdü.

    Adalet Bakanlığı'nın önüne geldikten sonra eylem gerçekleştiren CHP'de; başta Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok CHP'linin sabah uykusuzluğu ve yorgunluğu yüzlerine yansıdı.

    İşte o anlardan kareler;

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #1

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #2

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #3

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #4

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #5

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #6

    CHP lilerin olağanüstü toplantı yorgunluğu #7


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