CHP'nin 100. yıl kutlamaları: Günün ilk heykeli Muğla'dan... Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı için bugün 100'üncü yıl anıtını açmaya hazırlanıyor.

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CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.

Yerel seçimlere yaklaşılırken, tepkilere rağmen bölgelere heykel kazandırılmaya da devam ediliyor.

Bir diğer yandan CHP yönetimindeki bölgelerden Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında peş peşe heykel çalışmaları düzenledi.

Günün ilk heykeli Muğla'dan

Bunların son örneği ise Muğla'dan...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılı için kolları sıvadı ve heyecanlı bir heykel açılışına hazırlanıyor.

100. yıl ölümsüzleştiriliyor...

Muğla'da bugün açılışı gerçekleşecek olan “100’üncü yıl anıtı” ile Cumhuriyet Bayramı'nın ölümsüzleştirilmesi planlanıyor...

İki tarafa bakan Atatürk portresi bir tarafta “Çanakkale Geçilmez”, diğer tarafta da “Geldikleri Gibi Giderler” sözlerine atıfta bulunuyor.