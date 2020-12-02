CHP'nin 3 ilçe teşkilatında yaşanan taciz ve tecavüz olayları

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı'nda yaşanan tecavüz olayı, parti içinde yaşanan, 2 ilçede daha geçmiş zamandaki taciz olaylarının duyulmasına sebep oldu.

Son günlerde CHP, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor.

İlk olarak geçtiğimiz günlerde CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni taciz olayları da gün ışığına çıkıyor.

İLK OLAY MALTEPE İLÇE TEŞKİLATINDA DUYULDU

Geçen hafta pazartesi günü Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Z.Y. isimli bir kadının, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K,'nin kendisini restoranda zorla alıkoyup taciz ettiğini ispatlaması sonrası CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVCILAR İLÇE TEŞKİLATINDAKİ TACİZ OLAYI DA PATLAK VERDİ

Maltepe olayından sonra CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi de cinsel saldırı mağduru olduğunu söyledi.

Hanelçi, "Ben de iki kez tacize maruz kaldım, hakkımı ararken adeta linç edildim." dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SESİ ÇIKMADI

Hanelçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisine yapılan tacize CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sessiz kaldığını belirterek, "Maltepe'deki kadın arkadaşa taciz olayını duydum. Bana da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim, tehdit edildim. Canan Hanım'ın hiç sesi çıkmadı. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak zor." ifadelerini kullandı.

SON İDDİA ÜMRANİYE İLÇE TEŞKİLATINDA

CHP Ümraniye İlçe Teşkilatı'nda da D. isimli bir genç kızın tacize uğradığı öne sürüldü.

D.’nin, CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Karakaya’ya olayı anlattığı, Karakaya’nın da taciz olayını Kaftancıoğlu’na aktardığı belirtildi

Kaftancıoğlu’nun D.’yi il başkanlığına çağırarak konuştuğu, D.’nin 7 arkadaşıyla beraber partiden istifa ettiği ifade edildi.

BARIŞ YARKADAŞ: KAFTANCIOĞLU OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞTI

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş ise yaşanan tüm bu olaylarda başta Canan Kaftancıoğlu olmak üzere tüm CHP yönetimini suçladı.

Yarkadaş, CHP Maltepe İlçe yönetiminde yaşanan taciz olayını duyurduğu için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanmıştı.

Yarkadaş, Kaftancıoğlu’na sert tepki göstererek rezaleti örtmeye çalıştığını ve basına duyurulmasını engellediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından "Ben hayatımda bu denli apolitik bir dile şahit olmadım.” diyen Yarkadaş, "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Canan Kaftancıoğlu’nun 'cinsel saldırı ile şov kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım. Yazıklar olsun. Belli ki; Canan Kaftancıoğlu bu konularda hayli duyarsız. Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek, ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul'daki tüm iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatmalıdır” dedi.