CHP'nin abartılı açılış törenleri gündemde

Ana muhalefet partisi, kreş temel atma töreni ve musluk açılışıyla tekrar konuşulmaya başlandı.

Son dönemde CHP'nin görkemli açılış törenleri, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Geride bıraktığımız günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kozan ilçesine inşa edeceği kreşin temel atma töreni gerçekleştirilmiş, protokoldeki belediye başkan sayısı dikkat çekmişti.

10 BELEDİYE BAŞKANIYLA KREŞ TEMELİ ATTILAR

Bir kreş için 10 belediye başkanı ile gerçekleştirilen temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan katıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, temel atma törenine bu denli katılımı "abartılı bulduklarını" söyledi. Benzer bir durum, geçmişte musluk açılışıyla yaşandı.

MUSLUK AÇILIŞI

Geçtiğimiz yıl Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Sultanahmet Meydanı'ndaki III. Ahmed Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile "musluktan su akıtma" töreni gerçekleştirmişti.

Her fırsatta dev projelerin karşısında duran ve temel atmama programıyla tepki çeken partinin bu boyutta düzenlediği törenler, tepkilerin odağına oturmuş durumda.

Adana'da 10 belediye başkanıyla kreş temel atma töreni haberi için tıkla