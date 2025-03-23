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Haber Merkezi

CHP siyaset üretme konusunda tıkandı.

Genel Başkan Özgür Özel, eylemcileri sokaklara indirdi, polisi hedef gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MARKALARA TEHDİT

İddialara cevap vermek yerine markaları ve mekanları tehdit etmeye başladı.

Özel’in sözleri parti tabanında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Partinin toplu WhatsApp gruplarında bazı marka ve mekan isimleri veriliyor.

Bu markaların ortak özelliği ise sıradan vatandaşa süper lüks geliyor olması.

BOYKOT EDİLEN MARKALAR

CHP’nin kaymak tabakası tarafından başlatılan boykot çıkışı, markaları görenleri gülümsetti.. İşte o marka ve mekanlar;

Victoria Secret, Armani Jeans, Capri Palace Hotel & Spa, D-Resort Göcek, Emporio Armani, Grand Hyatt, I’II Riccio Restorante & Beach Club, La Petite Maison, Lacivert Bar & Restaurant, Nusr et Steak House, Parlé, Soho House, Vogue Restaurant & Bar